ShiftKey
  • Salaris
  • Dissenyador de Producte

  • Tots els Salaris de Dissenyador de Producte

ShiftKey Dissenyador de Producte Salaris

El paquet de compensació mitjà de Dissenyador de Producte in United States a ShiftKey totalitza $165K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ShiftKey.

Paquet Mitjà
company icon
ShiftKey
UX Designer
Austin, TX
Total per any
$165K
Nivell
Senior Designer
Base
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
7 Anys
Quins són els nivells professionals a ShiftKey?
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Contribuir

Títols inclosos

Dissenyador UX

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador de Producte a ShiftKey in United States és una compensació total anual de $173,800. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ShiftKey per al rol de Dissenyador de Producte in United States és $165,000.

Altres recursos