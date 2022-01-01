Directori d'empreses
Shield AI
Shield AI Salaris

El salari de Shield AI oscil·la entre $100,000 en compensació total anual per a un Enginyer de Maquinari a la banda baixa fins a $391,950 per a un Gestor d'Operacions de Negoci a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Shield AI. Darrera actualització: 10/14/2025

$160K

Enginyer de Programari
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
Enginyer de Maquinari
Median $100K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $289K

Enginyer Aeroespacial
$166K
Gestor d'Operacions de Negoci
$392K
Desenvolupament de Negoci
$130K
Científic de Dades
$382K
Enginyer Mecànic
$105K
Gestor de Producte
$182K
Reclutador
$161K
Gestor de Programes Tècnics
$182K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Shield AI, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Shield AI és Gestor d'Operacions de Negoci at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $391,950. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Shield AI és $165,408.

