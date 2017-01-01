Directori d'empreses
Sezaam
    • Sobre nosaltres

    Sezaam is a French startup that enhances urban living by connecting buildings to local services via a smart parcel box. The company aims to support ecological and digital transitions in cities.

    sezaam.fr
    Lloc web
    10
    Núm. d'empleats
    $1M-$10M
    Ingressos estimats
    Seu central

