La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States a SES Satellites oscil·la entre $156K i $221K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de SES Satellites. Última actualització: 9/29/2025

Compensació Total Mitjana

$177K - $209K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$156K$177K$209K$221K
Rang Habitual
Rang Possible

$160K

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a SES Satellites in United States és una compensació total anual de $220,800. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a SES Satellites per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States és $155,520.

