La compensació de Enginyer de Programari in United States a SES Satellites totalitza $111K per year per a 9. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $127K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de SES Satellites. Última actualització: 9/29/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
8
Junior Engineer(Nivell d'Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
9
Engineer
$111K
$105K
$0
$6K
10
$ --
$ --
$ --
$ --
11
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Quins són els nivells professionals a SES Satellites?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a SES Satellites in United States és una compensació total anual de $194,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a SES Satellites per al rol de Enginyer de Programari in United States és $120,000.

