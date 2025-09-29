Directori d'empreses
Servus Credit Union
Servus Credit Union Gestor de Ciència de Dades Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Ciència de Dades in Canada a Servus Credit Union oscil·la entre CA$154K i CA$214K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Servus Credit Union. Última actualització: 9/29/2025

Compensació Total Mitjana

CA$165K - CA$194K
Canada
Rang Habitual
Rang Possible
CA$154KCA$165KCA$194KCA$214K
Rang Habitual
Rang Possible

CA$226K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Quins són els nivells professionals a Servus Credit Union?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Ciència de Dades a Servus Credit Union in Canada és una compensació total anual de CA$214,032. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Servus Credit Union per al rol de Gestor de Ciència de Dades in Canada és CA$153,664.

