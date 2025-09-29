La compensació de Enginyer de Programari in United States a ServiceTitan oscil·la entre $247K per year per a Senior Software Engineer I i $200K per year per a Senior Software Engineer II. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $226K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ServiceTitan. Última actualització: 9/29/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer I
$247K
$176K
$45.3K
$25.7K
Senior Software Engineer II
$200K
$167K
$15K
$17.5K
Senior Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A ServiceTitan, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)
Títols inclososEnviar nou títol