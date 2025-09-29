Directori d'empreses
ServiceTitan
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Reclutador

  • Tots els Salaris de Reclutador

ServiceTitan Reclutador Salaris

El paquet de compensació mitjà de Reclutador in United States a ServiceTitan totalitza $140K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ServiceTitan. Última actualització: 9/29/2025

Paquet Mitjà
company icon
ServiceTitan
Technical Recruiter
Los Angeles, CA
Total per any
$140K
Nivell
L4
Base
$100K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$20K
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
5 Anys
Quins són els nivells professionals a ServiceTitan?

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A ServiceTitan, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Reclutador verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Reclutador a ServiceTitan in United States és una compensació total anual de $221,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ServiceTitan per al rol de Reclutador in United States és $140,000.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a ServiceTitan

Empreses relacionades

  • Gigamon
  • SkyKick
  • Involta
  • Mozilla
  • Proofpoint
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos