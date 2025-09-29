Directori d'empreses
ServiceTitan
ServiceTitan Gestor de Projectes Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Projectes in United States a ServiceTitan oscil·la entre $92.1K i $129K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ServiceTitan. Última actualització: 9/29/2025

Compensació Total Mitjana

$99.9K - $121K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$92.1K$99.9K$121K$129K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A ServiceTitan, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Projectes a ServiceTitan in United States és una compensació total anual de $128,760. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ServiceTitan per al rol de Gestor de Projectes in United States és $92,130.

