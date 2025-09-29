La compensació de Gestor de Producte in United States a ServiceTitan totalitza $182K per year per a Product Manager. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $194K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ServiceTitan. Última actualització: 9/29/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Product Manager
$182K
$175K
$0
$6.9K
Senior Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A ServiceTitan, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)