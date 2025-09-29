Directori d'empreses
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

ServiceNow Enginyer de Programari Salaris

La compensació de Enginyer de Programari in United States a ServiceNow oscil·la entre $155K per year per a IC1 i $478K per year per a IC6. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $205K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ServiceNow. Última actualització: 9/29/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
IC1
Associate Engineer(Nivell d'Entrada)
$155K
$127K
$16.4K
$11K
IC2
Engineer
$183K
$139K
$33.5K
$10.4K
IC3
Senior Engineer
$221K
$161K
$52.1K
$7.9K
IC4
Staff Engineer
$290K
$195K
$72.6K
$22.9K
Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

Altres recursos