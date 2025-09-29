Directori d'empreses
ServiceNow
ServiceNow Enginyer de Vendes Salaris

La compensació de Enginyer de Vendes in United States a ServiceNow oscil·la entre $112K per year per a IC1 i $194K per year per a IC3. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $138K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ServiceNow. Última actualització: 9/29/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
IC1
$97.5K
$83.8K
$0
$13.8K
IC2
$128K
$111K
$0
$17K
IC3
$169K
$138K
$17.4K
$12.8K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A ServiceNow, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Vendes a ServiceNow in United States és una compensació total anual de $228,500. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ServiceNow per al rol de Enginyer de Vendes in United States és $130,000.

