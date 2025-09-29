Directori d'empreses
ServiceChannel
ServiceChannel Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States a ServiceChannel oscil·la entre $231K i $322K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ServiceChannel. Última actualització: 9/29/2025

Compensació Total Mitjana

$248K - $292K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$231K$248K$292K$322K
Rang Habitual
Rang Possible

$160K

Quins són els nivells professionals a ServiceChannel?

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a ServiceChannel in United States és una compensació total anual de $321,750. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ServiceChannel per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States és $231,000.

