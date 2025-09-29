Directori d'empreses
El paquet de compensació mitjà de Arquitecte de Solucions in Australia a Servian totalitza A$156K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Servian. Última actualització: 9/29/2025

Paquet Mitjà
company icon
Servian
Senior Consultant
Melbourne, VI, Australia
Total per any
A$156K
Nivell
L3
Base
A$156K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
11 Anys
El paquet salarial més alt reportat per a un Arquitecte de Solucions a Servian in Australia és una compensació total anual de A$220,929. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Servian per al rol de Arquitecte de Solucions in Australia és A$155,700.

