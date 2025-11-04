Directori d'empreses
Sendbird
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Gestor de Producte

  • Tots els Salaris de Gestor de Producte

Sendbird Gestor de Producte Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Producte in United States a Sendbird oscil·la entre $219K i $299K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Sendbird. Última actualització: 11/4/2025

Compensació Total Mitjana

$235K - $284K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$219K$235K$284K$299K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 2 més Gestor de Producte contribucions a Sendbird per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Sendbird, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Gestor de Producte verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Producte a Sendbird in United States és una compensació total anual de $299,280. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Sendbird per al rol de Gestor de Producte in United States és $219,300.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Sendbird

Empreses relacionades

  • Mendix
  • Branding Brand
  • InMobi
  • Biomeme
  • Pendo.io
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos