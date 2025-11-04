Directori d'empreses
Senao Networks
Senao Networks Enginyer de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Taiwan a Senao Networks totalitza NT$794K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Senao Networks. Última actualització: 11/4/2025

Paquet Mitjà
company icon
Senao Networks
Software Engineer
Taoyuan, TA, Taiwan
Total per any
NT$794K
Nivell
hidden
Base
NT$794K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Anys a l'empresa
0-1 Anys
Anys d'exp
2-4 Anys
Quins són els nivells professionals a Senao Networks?
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Senao Networks in Taiwan és una compensació total anual de NT$1,416,754. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Senao Networks per al rol de Enginyer de Programari in Taiwan és NT$793,903.

