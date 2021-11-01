Directori d'empreses
Senao Networks
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Senao Networks Salaris

El salari de Senao Networks oscil·la entre $22,055 en compensació total anual per a un Assistent Administratiu a la banda baixa fins a $31,016 per a un Enginyer de Maquinari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Senao Networks. Darrera actualització: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Enginyer de Programari
Median $25.8K
Assistent Administratiu
$22.1K
Enginyer de Maquinari
$31K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Senao Networks és Enginyer de Maquinari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $31,016. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Senao Networks és $25,777.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Senao Networks

Empreses relacionades

  • Myntra
  • Jio
  • LG Ads
  • StarLeaf
  • Sopra Steria
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos