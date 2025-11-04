Directori d'empreses
Semtech
Semtech Enginyer de Maquinari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Maquinari in Canada a Semtech totalitza CA$155K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Semtech. Última actualització: 11/4/2025

Paquet Mitjà
company icon
Semtech
Hardware Engineer
Toronto, ON, Canada
Total per any
CA$155K
Nivell
Senir Staff
Base
CA$112K
Stock (/yr)
CA$20.9K
Bonus
CA$22.3K
Anys a l'empresa
7 Anys
Anys d'exp
8 Anys
Quins són els nivells professionals a Semtech?
+CA$80.9K
+CA$124K
+CA$27.9K
+CA$48.8K
+CA$30.7K
Últimes Enviaments de Salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Maquinari a Semtech in Canada és una compensació total anual de CA$171,575. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Semtech per al rol de Enginyer de Maquinari in Canada és CA$111,382.

