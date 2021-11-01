Directori d'empreses
Sempra
Sempra Salaris

El salari de Sempra oscil·la entre $87,636 en compensació total anual per a un Analista de Dades a la banda baixa fins a $223,875 per a un Enginyer Mecànic a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Sempra. Darrera actualització: 10/25/2025

Comptable
$135K
Analista de Negoci
$119K
Analista de Dades
$87.6K

Enginyer Elèctric
$108K
Enginyer Mecànic
$224K
Gestor de Projectes
$110K
Cybersecurity Analyst
$156K
Enginyer de Programari
$124K
Gestor de Programes Tècnics
$181K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Sempra és Enginyer Mecànic at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $223,875. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Sempra és $123,970.

Altres recursos