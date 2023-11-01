Directori d'empreses
Selina
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Selina Salaris

El salari de Selina oscil·la entre $16,318 en compensació total anual per a un Recursos Humans a la banda baixa fins a $149,250 per a un Màrqueting a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Selina. Darrera actualització: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Recursos Humans
$16.3K
Màrqueting
$149K
Gestor de Producte
$86.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Enginyer de Programari
$69.7K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Selina és Màrqueting at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $149,250. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Selina és $78,070.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Selina

Empreses relacionades

  • LinkedIn
  • Flipkart
  • Facebook
  • Snap
  • DoorDash
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos