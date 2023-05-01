Directori d'empreses
Self Salaris

El salari de Self oscil·la entre $8,437 en compensació total anual per a un Analista de Dades a la banda baixa fins a $752,555 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Self. Darrera actualització: 10/25/2025

Enginyer de Programari
Median $120K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Comptable
$9.4K
Assistent Administratiu
$103K

Operacions de Negoci
$201K
Analista de Dades
$8.4K
Enginyer de Maquinari
$121K
Information Technologist (IT)
$73.7K
Consultor de Gestió
$71.4K
Màrqueting
$106K
Dissenyador de Producte
$100K
Gestor de Producte
$753K
Gestor de Projectes
$131K
Vendes
$23.2K
Gestor de Programes Tècnics
$249K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Self és Gestor de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $752,555. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Self és $104,849.

