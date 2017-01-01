Directori d'empreses
Seldin
Principals Informacions
    • Sobre nosaltres

    Seldin Company is an award-winning multifamily management firm operating in 11 states, dedicated to sustainability and community development. They manage over 20,000 apartment homes.

    seldin.com
    Lloc web
    1923
    Any de fundació
    480
    Núm. d'empleats
    $100M-$250M
    Ingressos estimats
    Seu central

    Altres recursos