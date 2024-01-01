Directori d'empreses
SEKO
Principals Informacions
  Contribueix amb quelcom únic sobre SEKO que pugui ser útil per a altres (ex. consells d'entrevista, selecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre nosaltres

    SEKO is a global leader in chemical dosing pumps and metering systems. With over 40 years of experience, SEKO has become Europe's leading manufacturer of metering pumps and dosing systems.

    seko.com
    Lloc web
    1976
    Any de fundació
    1,250
    Núm. d'empleats
    $250M-$500M
    Ingressos estimats
    Seu central

    Altres recursos