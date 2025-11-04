Directori d'empreses
Segantii Capital Management
Segantii Capital Management Enginyer de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in United States a Segantii Capital Management oscil·la entre $208K i $295K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Segantii Capital Management. Última actualització: 11/4/2025

Compensació Total Mitjana

$235K - $268K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$208K$235K$268K$295K
Rang Habitual
Rang Possible

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Segantii Capital Management in United States és una compensació total anual de $295,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Segantii Capital Management per al rol de Enginyer de Programari in United States és $207,500.

Altres recursos