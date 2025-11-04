Directori d'empreses
Segantii Capital Management
Segantii Capital Management Científic de Dades Salaris

La compensació total mitjana de Científic de Dades in Hong Kong (SAR) a Segantii Capital Management oscil·la entre HK$41.7K i HK$57.1K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Segantii Capital Management. Última actualització: 11/4/2025

Compensació Total Mitjana

HK$45.2K - HK$53.7K
Hong Kong (SAR)
Rang Habitual
Rang Possible
HK$41.7KHK$45.2KHK$53.7KHK$57.1K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Segantii Capital Management?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Científic de Dades a Segantii Capital Management in Hong Kong (SAR) és una compensació total anual de HKHK$443,459. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Segantii Capital Management per al rol de Científic de Dades in Hong Kong (SAR) és HKHK$323,924.

