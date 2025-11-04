Directori d'empreses
Seeloz
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Científic de Dades

  • Tots els Salaris de Científic de Dades

Seeloz Científic de Dades Salaris

El paquet de compensació mitjà de Científic de Dades in United States a Seeloz totalitza $140K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Seeloz. Última actualització: 11/4/2025

Paquet Mitjà
company icon
Seeloz
Senior Data Scientist
Austin, TX
Total per any
$140K
Nivell
-
Base
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
4 Anys
Quins són els nivells professionals a Seeloz?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Científic de Dades verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Científic de Dades a Seeloz in United States és una compensació total anual de $155,250. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Seeloz per al rol de Científic de Dades in United States és $140,000.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Seeloz

Empreses relacionades

  • Intuit
  • Uber
  • Tesla
  • SoFi
  • PayPal
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos