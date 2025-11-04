Directori d'empreses
Securonix
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

Securonix Enginyer de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in India a Securonix totalitza ₹1.04M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Securonix. Última actualització: 11/4/2025

Paquet Mitjà
company icon
Securonix
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per any
₹1.04M
Nivell
L1
Base
₹1.04M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
1 Any
Quins són els nivells professionals a Securonix?
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Securonix in India és una compensació total anual de ₹3,825,005. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Securonix per al rol de Enginyer de Programari in India és ₹1,041,355.

Altres recursos