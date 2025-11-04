Directori d'empreses
Security Compass
Security Compass Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Gestor d'Enginyeria de Programari in Canada a Security Compass totalitza CA$181K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Security Compass. Última actualització: 11/4/2025

Paquet Mitjà
company icon
Security Compass
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Total per any
CA$181K
Nivell
L3
Base
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$4.6K
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
11 Anys
Quins són els nivells professionals a Security Compass?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Últimes Enviaments de Salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Security Compass in Canada és una compensació total anual de CA$183,708. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Security Compass per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in Canada és CA$180,881.

