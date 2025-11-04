Directori d'empreses
SecureKey Technologies
SecureKey Technologies Enginyer de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in Canada a SecureKey Technologies oscil·la entre CA$162K i CA$226K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de SecureKey Technologies. Última actualització: 11/4/2025

Compensació Total Mitjana

CA$176K - CA$213K
Canada
Rang Habitual
Rang Possible
CA$162KCA$176KCA$213KCA$226K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a SecureKey Technologies?

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a SecureKey Technologies in Canada és una compensació total anual de CA$226,386. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a SecureKey Technologies per al rol de Enginyer de Programari in Canada és CA$161,983.

