La compensació de Enginyer de Programari in Greater Toronto Area a Scotiabank oscil·la entre CA$90.2K per year per a L6 i CA$184K per year per a L9. El paquet de compensació year mitjà in Greater Toronto Area totalitza CA$120K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Scotiabank. Última actualització: 10/2/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L6
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títols inclososEnviar nou títol