Scotiabank Vendes Salaris a Greater Toronto Area

El paquet de compensació mitjà de Vendes in Greater Toronto Area a Scotiabank totalitza CA$216K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Scotiabank. Última actualització: 10/2/2025

Paquet Mitjà
company icon
Scotiabank
Sales
Toronto, ON, Canada
Total per any
CA$216K
Nivell
-
Base
CA$161K
Stock (/yr)
CA$21.8K
Bonus
CA$32.7K
Anys a l'empresa
15 Anys
Anys d'exp
15 Anys
Quins són els nivells professionals a Scotiabank?

CA$225K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
PMF

The highest paying salary package reported for a Vendes at Scotiabank in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$252,460. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scotiabank for the Vendes role in Greater Toronto Area is CA$181,704.

