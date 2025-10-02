La compensació de Gestor de Producte in Greater Toronto Area a Scotiabank oscil·la entre CA$116K per year per a L7 i CA$141K per year per a L8. El paquet de compensació year mitjà in Greater Toronto Area totalitza CA$124K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Scotiabank. Última actualització: 10/2/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L7
CA$116K
CA$105K
CA$325.2
CA$10.3K
L8
CA$141K
CA$128K
CA$392.8
CA$12.6K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
