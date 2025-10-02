Directori d'empreses
Scotiabank
Scotiabank Analista Financer Salaris a Greater Toronto Area

El paquet de compensació mitjà de Analista Financer in Greater Toronto Area a Scotiabank totalitza CA$88.5K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Scotiabank. Última actualització: 10/2/2025

Paquet Mitjà
company icon
Scotiabank
Financial Analyst
Toronto, ON, Canada
Total per any
CA$88.5K
Nivell
L4
Base
CA$88.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
2 Anys
Quins són els nivells professionals a Scotiabank?

CA$225K

Títols inclosos

Risk Analyst

PMF

Scotiabank şirketindeki in Greater Toronto Area Analista Financer pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$112,629 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Scotiabank şirketinde Analista Financer rolü in Greater Toronto Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$83,853 tutarındadır.

