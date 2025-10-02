La compensació de Analista de Negoci in Greater Toronto Area a Scotiabank oscil·la entre CA$87.3K per year per a L6 i CA$134K per year per a L8. El paquet de compensació year mitjà in Greater Toronto Area totalitza CA$99.1K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Scotiabank. Última actualització: 10/2/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L6
CA$87.3K
CA$83.8K
CA$297.1
CA$3.2K
L7
CA$103K
CA$95K
CA$563.2
CA$7.2K
L8
CA$134K
CA$117K
CA$2.1K
CA$15.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
