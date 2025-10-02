Directori d'empreses
Scotiabank
Scotiabank Analista de Negoci Salaris a Greater Toronto Area

La compensació de Analista de Negoci in Greater Toronto Area a Scotiabank oscil·la entre CA$87.3K per year per a L6 i CA$134K per year per a L8. El paquet de compensació year mitjà in Greater Toronto Area totalitza CA$99.1K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Scotiabank. Última actualització: 10/2/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L6
CA$87.3K
CA$83.8K
CA$297.1
CA$3.2K
L7
CA$103K
CA$95K
CA$563.2
CA$7.2K
L8
CA$134K
CA$117K
CA$2.1K
CA$15.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$225K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Quins són els nivells professionals a Scotiabank?

PMF

The highest paying salary package reported for a Analista de Negoci at Scotiabank in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$142,041. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scotiabank for the Analista de Negoci role in Greater Toronto Area is CA$96,688.

