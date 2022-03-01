Directori d'empreses
Schrödinger
Schrödinger Salaris

El salari de Schrödinger oscil·la entre $29,678 en compensació total anual per a un Arquitecte de Solucions a la banda baixa fins a $207,060 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Schrödinger. Darrera actualització: 11/15/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Enginyer de Programari
Median $171K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$144K
Gestor de Producte
$207K

Gestor de Projectes
$199K
Arquitecte de Solucions
$29.7K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Schrödinger, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Schrödinger és Gestor de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $207,060. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Schrödinger és $171,000.

