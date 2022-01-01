Scholastic Salaris

Directori d'empreses
El salari de Scholastic oscil·la entre $88,000 en compensació total anual per a un Analista de Negoci a la banda baixa fins a $155,000 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Scholastic. Darrera actualització: 11/15/2025

Enginyer de Programari
Median $155K
Analista de Negoci
Median $88K
Dissenyador de Producte
$126K

Gestor de Producte
$89.2K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Scholastic és Enginyer de Programari amb una compensació total anual de $155,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Scholastic és $107,413.

