Schindler Elevator Salaris

El salari de Schindler Elevator oscil·la entre $85,425 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $156,800 per a un Gestor de Projectes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Schindler Elevator. Darrera actualització: 11/15/2025

Analista de Negoci
$97.3K
Gestor de Projectes
$157K
Enginyer de Programari
$85.4K

Arquitecte de Solucions
$111K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Schindler Elevator és Gestor de Projectes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $156,800. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Schindler Elevator és $104,053.

