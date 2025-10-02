Directori d'empreses
Scaler Academy
Scaler Academy Desenvolupament de Negoci Salaris a Greater Bengaluru

El paquet de compensació mitjà de Desenvolupament de Negoci in Greater Bengaluru a Scaler Academy totalitza ₹845K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Scaler Academy. Última actualització: 10/2/2025

Paquet Mitjà
company icon
Scaler Academy
Business Development
Bengaluru, KA, India
Total per any
₹845K
Nivell
hidden
Base
₹845K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anys a l'empresa
2-4 Anys
Anys d'exp
5-10 Anys
Quins són els nivells professionals a Scaler Academy?

₹13.94M

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Desenvolupament de Negoci a Scaler Academy in Greater Bengaluru és una compensació total anual de ₹1,185,361. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Scaler Academy per al rol de Desenvolupament de Negoci in Greater Bengaluru és ₹1,053,641.

