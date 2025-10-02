La compensació de Enginyer de Programari in San Francisco Bay Area a Scale AI oscil·la entre $199K per year per a L3 i $405K per year per a L5. El paquet de compensació year mitjà in San Francisco Bay Area totalitza $224K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Scale AI. Última actualització: 10/2/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L3
$199K
$151K
$45.2K
$2K
L4
$262K
$188K
$71.4K
$2.5K
L5
$405K
$210K
$195K
$812
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Scale AI, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)
5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.