Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Scale AI. Última actualització: 10/2/2025

Compensació Total Mitjana

$172K - $200K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$152K$172K$200K$220K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Scale AI, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



PMF

The highest paying salary package reported for a Operacions de Negoci at Scale AI in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $220,150. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scale AI for the Operacions de Negoci role in San Francisco Bay Area is $151,700.

