Scalable Capital
Scalable Capital Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris a Munich Metro Region

El paquet de compensació mitjà de Gestor d'Enginyeria de Programari in Munich Metro Region a Scalable Capital totalitza €104K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Scalable Capital. Última actualització: 10/2/2025

Paquet Mitjà
company icon
Scalable Capital
Software Engineering Manager
Munich, BY, Germany
Total per any
€104K
Nivell
-
Base
€84.5K
Stock (/yr)
€19.9K
Bonus
€0
Anys a l'empresa
4 Anys
Anys d'exp
4 Anys
Quins són els nivells professionals a Scalable Capital?

€142K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Scalable Capital in Munich Metro Region és una compensació total anual de €112,497. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Scalable Capital per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in Munich Metro Region és €104,966.

