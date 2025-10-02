Directori d'empreses
SberMegaMarket Enginyer de Programari Salaris a Moscow Metro Area

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Moscow Metro Area a SberMegaMarket totalitza RUB 3.84M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de SberMegaMarket. Última actualització: 10/2/2025

Paquet Mitjà
company icon
SberMegaMarket
Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Total per any
RUB 3.84M
Nivell
Middle
Base
RUB 3.84M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
3 Anys
Quins són els nivells professionals a SberMegaMarket?

RUB 13.36M

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a SberMegaMarket

