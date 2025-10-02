Directori d'empreses
Sberbank
Sberbank Capitalista de Risc Salaris a Moscow Metro Area

La compensació total mitjana de Capitalista de Risc in Moscow Metro Area a Sberbank oscil·la entre RUB 4.05M i RUB 5.87M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Sberbank. Última actualització: 10/2/2025

Compensació Total Mitjana

RUB 4.59M - RUB 5.33M
Russia
Rang Habitual
Rang Possible
RUB 4.05MRUB 4.59MRUB 5.33MRUB 5.87M
Rang Habitual
Rang Possible

RUB 13.36M

Quins són els nivells professionals a Sberbank?

Títols inclosos

Enviar nou títol

Analista

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Capitalista de Risc a Sberbank in Moscow Metro Area és una compensació total anual de RUB 5,871,183. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Sberbank per al rol de Capitalista de Risc in Moscow Metro Area és RUB 4,045,689.

