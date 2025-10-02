La compensació de Arquitecte de Solucions in Moscow Metro Area a Sberbank oscil·la entre RUB 5.9M per year per a L7 i RUB 8.08M per year per a L13. El paquet de compensació year mitjà in Moscow Metro Area totalitza RUB 5.92M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Sberbank. Última actualització: 10/2/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L7
RUB 5.9M
RUB 5.52M
RUB 0
RUB 381K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
