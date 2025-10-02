La compensació de Gestor d'Enginyeria de Programari in Moscow Metro Area a Sberbank oscil·la entre RUB 4.16M per year per a L12 i RUB 8.2M per year per a L13. El paquet de compensació year mitjà in Moscow Metro Area totalitza RUB 5.26M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Sberbank. Última actualització: 10/2/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.16M
RUB 3.54M
RUB 0
RUB 627K
L13
RUB 8.2M
RUB 6.11M
RUB 0
RUB 2.09M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
