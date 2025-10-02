Directori d'empreses
Sberbank
  Salaris
  Enginyer de Programari

  Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  Saint Petersburg Metro Area

Sberbank Enginyer de Programari Salaris a Saint Petersburg Metro Area

La compensació de Enginyer de Programari in Saint Petersburg Metro Area a Sberbank oscil·la entre RUB 1.92M per year per a L7 i RUB 5.62M per year per a L13. El paquet de compensació year mitjà in Saint Petersburg Metro Area totalitza RUB 3.34M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Sberbank. Última actualització: 10/2/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L7
(Nivell d'Entrada)
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
RUB 13.36M

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Quins són els nivells professionals a Sberbank?

Títols inclosos

Enginyer de Software Mòbil

Enginyer de Software Frontend

Enginyer de Machine Learning

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA)

Enginyer de Dades

Enginyer DevOps

Enginyer de Fiabilitat del Lloc

Enginyer de Sistemes

Advocat de Desenvolupadors

Científic de Recerca

Enginyer d'IA

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Sberbank in Saint Petersburg Metro Area és una compensació total anual de RUB 5,619,488. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Sberbank per al rol de Enginyer de Programari in Saint Petersburg Metro Area és RUB 2,840,813.

