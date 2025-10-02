Sberbank Enginyer de Programari Salaris a Saint Petersburg Metro Area

La compensació de Enginyer de Programari in Saint Petersburg Metro Area a Sberbank oscil·la entre RUB 1.92M per year per a L7 i RUB 5.62M per year per a L13. El paquet de compensació year mitjà in Saint Petersburg Metro Area totalitza RUB 3.34M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Sberbank. Última actualització: 10/2/2025

Nom del Nivell Total Base Accions (/yr) Bonus L7 ( Nivell d'Entrada ) RUB 1.92M RUB 1.82M RUB 19.1K RUB 74.9K L8 RUB 2.37M RUB 2.09M RUB 87.5K RUB 193K L9 RUB 2.94M RUB 2.68M RUB 86.8K RUB 172K L10 RUB 3.09M RUB 2.73M RUB 90.5K RUB 271K Veure 4 Més Nivells

Últimes Enviaments de Salaris

