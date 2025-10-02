La compensació de Enginyer de Programari in Saint Petersburg Metro Area a Sberbank oscil·la entre RUB 1.92M per year per a L7 i RUB 5.62M per year per a L13. El paquet de compensació year mitjà in Saint Petersburg Metro Area totalitza RUB 3.34M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Sberbank. Última actualització: 10/2/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L7
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Títols inclososEnviar nou títol
Enginyer de Software Mòbil
Enginyer de Software Frontend
Enginyer de Machine Learning
Enginyer de Software Backend
Enginyer de Software Full-Stack
Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA)
Enginyer de Dades
Enginyer DevOps
Enginyer de Fiabilitat del Lloc
Enginyer de Sistemes
Advocat de Desenvolupadors
Científic de Recerca
Enginyer d'IA