La compensació de Enginyer de Programari in Moscow Metro Area a Sberbank oscil·la entre RUB 1.85M per year per a L7 i RUB 6.2M per year per a L14. El paquet de compensació year mitjà in Moscow Metro Area totalitza RUB 3.9M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Sberbank. Última actualització: 10/2/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L7
RUB 1.85M
RUB 1.81M
RUB 39.5K
RUB 8.6K
L8
RUB 2.57M
RUB 2.4M
RUB 94.5K
RUB 78.6K
L9
RUB 2.9M
RUB 2.52M
RUB 210K
RUB 171K
L10
RUB 3.43M
RUB 3.02M
RUB 114K
RUB 303K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títols inclososEnviar nou títol
Enginyer de Software Mòbil
Enginyer de Software Frontend
Enginyer de Machine Learning
Enginyer de Software Backend
Enginyer de Software Full-Stack
Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA)
Enginyer de Dades
Enginyer DevOps
Enginyer de Fiabilitat del Lloc
Enginyer de Sistemes
Advocat de Desenvolupadors
Científic de Recerca
Enginyer d'IA