La compensació de Enginyer de Programari in Moscow Metro Area a Sberbank oscil·la entre RUB 1.85M per year per a L7 i RUB 6.2M per year per a L14. El paquet de compensació year mitjà in Moscow Metro Area totalitza RUB 3.9M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Sberbank. Última actualització: 10/2/2025

Nom del Nivell Total Base Accions (/yr) Bonus L7 ( Nivell d'Entrada ) RUB 1.85M RUB 1.81M RUB 39.5K RUB 8.6K L8 RUB 2.57M RUB 2.4M RUB 94.5K RUB 78.6K L9 RUB 2.9M RUB 2.52M RUB 210K RUB 171K L10 RUB 3.43M RUB 3.02M RUB 114K RUB 303K Veure 4 Més Nivells

