  • Salaris
  • Gestor de Producte

  • Tots els Salaris de Gestor de Producte

  • Moscow Metro Area

Sberbank Gestor de Producte Salaris a Moscow Metro Area

La compensació de Gestor de Producte in Moscow Metro Area a Sberbank oscil·la entre RUB 11.19M per year per a L7 i RUB 16.17M per year per a L14. El paquet de compensació year mitjà in Moscow Metro Area totalitza RUB 3.85M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Sberbank. Última actualització: 10/2/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L7
RUB 11.19M
RUB 8.76M
RUB 0
RUB 2.42M
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
RUB 13.36M

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Quins són els nivells professionals a Sberbank?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Producte a Sberbank in Moscow Metro Area és una compensació total anual de RUB 16,165,672. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Sberbank per al rol de Gestor de Producte in Moscow Metro Area és RUB 3,874,941.

