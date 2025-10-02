La compensació de Científic de Dades in Saint Petersburg Metro Area a Sberbank oscil·la entre RUB 1.31M per year per a L7 i RUB 2.7M per year per a L10. El paquet de compensació year mitjà in Saint Petersburg Metro Area totalitza RUB 1.49M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Sberbank. Última actualització: 10/2/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
