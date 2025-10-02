Directori d'empreses
Sberbank
La compensació de Científic de Dades in Saint Petersburg Metro Area a Sberbank oscil·la entre RUB 1.31M per year per a L7 i RUB 2.7M per year per a L10. El paquet de compensació year mitjà in Saint Petersburg Metro Area totalitza RUB 1.49M.

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
RUB 13.36M

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Quins són els nivells professionals a Sberbank?

PMF

The highest paying salary package reported for a Científic de Dades at Sberbank in Saint Petersburg Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 3,138,226. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sberbank for the Científic de Dades role in Saint Petersburg Metro Area is RUB 2,012,002.

