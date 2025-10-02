La compensació de Científic de Dades in Moscow Metro Area a Sberbank oscil·la entre RUB 1.8M per year per a L7 i RUB 6.45M per year per a L13. El paquet de compensació year mitjà in Moscow Metro Area totalitza RUB 4.1M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Sberbank. Última actualització: 10/2/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L7
RUB 1.8M
RUB 1.65M
RUB 0
RUB 144K
L8
RUB 1.68M
RUB 1.6M
RUB 0
RUB 78.3K
L9
RUB 2.55M
RUB 2.22M
RUB 0
RUB 331K
L10
RUB 3.6M
RUB 3.12M
RUB 0
RUB 479K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
